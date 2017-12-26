Кейн побил рекорд Ширера и обошёл Месси по числу голов в 2017 году

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн оформил дубль в первом тайме матча 20-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Теперь в активе 24-летнего нападающего 38 голов в Премьер-лиге в 2017 году. Таким образом, он побил рекорд Алана Ширера (36 голов в 42 матчах в 1995 году) по числу забитых мячей в английском первенстве за календарный год.

Также благодаря дублю в ворота "святых" Кейн обошёл Лионеля Месси по количеству голов за клуб и национальную сборную в 2017 году. На счету бомбардира "шпор" уже 55 результативных ударов и это на один больше, чем у звёздного аргентинца.

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