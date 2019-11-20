Кейн поблагодарил Почеттино, уволенного с поста главного тренера "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэмхарри кейнмаурисио почеттино

Кейн поблагодарил Почеттино, уволенного с поста главного тренера "Тоттенхэма"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн в твиттере поблагодарил Маурисио Почеттино, который вчера был уволен с поста главного тренера клуба.

"Тренер. Я буду вечно благодарен вам за помощь в достижении моей мечты. За последние 5 с половиной лет у нас были удивительные моменты, которые я никогда не забуду. Вы были моим наставником, и другом, и я благодарю вас за эти отношения. Удачи в новой главе вашей жизни!", - написал Кейн. 

Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 года. Кейн выступает в лондонском клубе с 2011 года.

В этом сезоне после 12 туров АПЛ команда занимает 14 место в турнирной таблице. Это худший старт клуба с 2008 года.

Ранее стало известно, что новым главным тренером "Тоттенхэма" назначен Жозе Моуринью.

Не пропустите:"Тоттенхэм" согласовал контракт с Моуринью | http://soccernews.ru
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