Кейн поддержал Моуринью

Фото: Твиттер @HKane

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отреагировал на ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

"Спасибо за все, Босс. Приятно было работать вместе. Я желаю вам всего наилучшего в следующей главе", — написал Кейн.

Thank you for everything Boss. A pleasure to have worked together. I wish you all the best for your next chapter. pic.twitter.com/n3MLECMdC1 — Harry Kane (@HKane) April 19, 2021

Напомним, 19 апреля "шпоры" на своем официальном сайте объявили о том, что 58-летний специалиста и его тренерский штаб больше не будут работать в клубе.

Моуринью пришел в "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года.

В сезоне 20202/2021 команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 50 очков.

Кейн в нынешнем сезоне провел 43 матча за клуб, в которых забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.