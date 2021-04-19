Кейн поддержал Моуринью

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Кейн поддержал МоуриньюФото: Твиттер @HKane 
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отреагировал на ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

"Спасибо за все, Босс. Приятно было работать вместе. Я желаю вам всего наилучшего в следующей главе", — написал Кейн.

Напомним, 19 апреля "шпоры" на своем официальном сайте объявили о том, что 58-летний специалиста и его тренерский штаб больше не будут работать в клубе.

Моуринью пришел в "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года. 

В сезоне 20202/2021 команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 50 очков.

Кейн в нынешнем сезоне провел 43 матча за клуб, в которых забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.

Читать также: Президент "Тоттенхэма" назвал причину отставки Моуринью | http://soccernews.ru
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