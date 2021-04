Кейн поддержал Моуринью

Фото: Твиттер @HKane

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отреагировал на ухода Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

"Спасибо за все, Босс. Приятно было работать вместе. Я желаю вам всего наилучшего в следующей главе", — написал Кейн.

Thank you for everything Boss. A pleasure to have worked together. I wish you all the best for your next chapter. pic.twitter.com/n3MLECMdC1