Кейн поделился мнением о матче с "Ливерпулем"

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Кейн поделился мнением о матче с "Ливерпулем"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал матч с "Ливерпулем" (2:2).

"Я сделал все как обычно… пару глубоких вдохов, и эмоции просто зашкаливали. Круто быть в "клубе 100" и получить что-то после игры с таким перепадом эмоций" - приводит слова Кейна твиттер АПЛ.

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3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
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