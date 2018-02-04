Кейн поделился мнением о матче с "Ливерпулем"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал матч с "Ливерпулем" (2:2).

"Я сделал все как обычно… пару глубоких вдохов, и эмоции просто зашкаливали. Круто быть в "клубе 100" и получить что-то после игры с таким перепадом эмоций" - приводит слова Кейна твиттер АПЛ.

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