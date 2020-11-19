Кейн поделился мнением о работе с Жозе Моуринью

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Кейн поделился мнением о работе с Жозе Моуринью

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн высказался о работе с главным тренером Жозе Моуринью.

"То, что мы работаем с ним на тренировочном поле, уже здорово. Наблюдать за ним, учиться. Смотреть на то, как он справляется с различными ситуациями и проблемами - очень повезло.

У него хорошо идут дела, я с оптимизмом смотрю в будущее. Нас ждет долгий путь, мы еще ничего не добились. Мы знаем, что впереди много сложной работы", - цитирует Кейна PA.

После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 2 место в турнирной таблице.

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