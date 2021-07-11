Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2020

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы против сборной Италии.

"Мы преодолевали барьеры на пути к финалу, однако теперь нам необходимо выйти на матч и выиграть. Когда чемпионат Европы начинался, нашей целью была победа. Сейчас мы имеем возможность воплотить ее в жизнь.

Когда мы видим болельщиков на улицах, чувствуем такую поддержку, то осознаем, какое большое значение это имеет для страны.

Мы знаем, как важно это для английских болельщиков. Мы гордимся возможностью представлять их, и, надеемся, мы сделаем так, что они будут гордиться нами", – сказал Кейн.

Сборная Англии сыграет со сборной Италии сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон, стадион "Уэмбли".

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