Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2020
Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен
Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы против сборной Италии.
"Мы преодолевали барьеры на пути к финалу, однако теперь нам необходимо выйти на матч и выиграть. Когда чемпионат Европы начинался, нашей целью была победа. Сейчас мы имеем возможность воплотить ее в жизнь.
Когда мы видим болельщиков на улицах, чувствуем такую поддержку, то осознаем, какое большое значение это имеет для страны.
Мы знаем, как важно это для английских болельщиков. Мы гордимся возможностью представлять их, и, надеемся, мы сделаем так, что они будут гордиться нами", – сказал Кейн.
Сборная Англии сыграет со сборной Италии сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон, стадион "Уэмбли".
Также не пропустите: Ули Хенесс назвал Крооса устаревшим футболистом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ботаенг прокомментировал победу Аргентины на Кубке Америки
-
Роман Яремчук согласен на трансфер в "Бенфику"
-
Гетце высказался о своем будущем
-
1
Родриго де Пауль высказался о Месси
-
100 миллионов рублей - сумма, которую потратит Слуцкий на строительство стадиона в Волгограде
-
Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2020
-
Саутгейт поделился эмоциями после письма Елизаветы II
-
Ули Хенесс назвал Крооса устаревшим футболистом
-
Президент УЕФА высказался о Евро-2020 перед финалом турнира
-
Тиаго Силва прокомментировал поражение в финале Кубка Америки
-
"Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии"
-
Агент Дриусси высказался о будущем игрока
-
Шевченко высказался о своем будущем
-
Хвича высказался о своем будущем
-
Ван Гаал станет главным тренером сборной Нидерландов
-
Нагельсманн высказался о Федерико Кьезе
-
Ули Хенесс раскритиковал поведение английский фанатов
-
Дюпин высказался о переходе Лунева в "Байер"
-
Рамос рассказал о причинах перехода в "ПСЖ"
-
Линекер поздравил Месси с победой на Кубке Америки
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1