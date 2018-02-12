Кейн поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал предстоящий матч с "Ювентусом".

"Это приятное волнение. Ради таких матчей мы хотим выступать в Лиге Чемпионов. Надеюсь, мы покажем хороший футбол. Кьеллини - удивительный защитник. В игре, когда я впервые вышел в основе сборной Англии, он уже на пятой минуте очень жестко под меня подкатился. Приветствовал меня в международном футболе.

"Ювентус" - потрясающая команда, но я с радостью принимаю этот вызов. Всегда говорю, что хочу играть против лучших защитных линий в мире. Это совершенно точно одна из них. Мало кто ожидал, что мы выйдем из группы, а мы заняли первое место. Поэтому мы должны верить в себя перед игрой с "Ювентусом", ведь на поле мы будем 11 на 11.

В прошлом сезоне мы выступили не так хорошо. Теперь у нас больше уверенности в себе и больше опыта. Давайте играть матч за матчем, а там посмотрим, куда это нас заведет" - приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

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