Кейн поднялся на четвертую строчку в списке лучших бомбардиров в истории "Тоттенхэма"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился голом в полуфинальной игре Кубка английской лиги против "Челси".

Как сообщает Opta, этот гол стал 160-м для игрока в футболке "шпор". Таким образом, Кейн поднялся на четвертую строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Больше голов имеют Мартин Чиверс (174 гола), Бобби Смит (208) и Джимми Гривз (266).

В этом сезоне Кейн провел 29 игр, в которых отметился 20 голами и 7 ассистами.

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