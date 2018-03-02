Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн получил индивидуальную награду, сообщает официальный твиттер клуба.

24-летний нападающий "шпор" признан лучшим игроком года в Англии по версии London Football Awards.

Напомним, что Кейн в 2017 году забил 56 голов в 52 матчах.

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