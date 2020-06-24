Кейн помог "Тоттенхэму" обыграть "Вест Хэм" в АПЛ

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Кейн помог "Тоттенхэму" обыграть "Вест Хэм" в АПЛ

"Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм" в матче 31-го тура АПЛ.

Благодаря этой победе "шпоры" прервали безвыигрышную серию из четырех игр

"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" - 2:0 (0:0)

Голы: Соучек, 64 (в свои ворота) - 1:0, Кейн, 82 - 2:0.

"Тоттенхэм": Ллорис, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Ламела, 59), Ло Сельсо, Сон Хын Мин (Уинкс, 86), Лукас Моура (Бергвайн, 72), Кейн.

"Вест Хэм": Фабяньски, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Лансини, 71), Пабло Форнальс (Фелипе Андерсон, 71), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

"Тоттенхэм" расположился на 7 месте в турнирной таблице АПЛ, "Вест Хэм" остался на 17 строчке.

А еще: Вертонген и Ворм подписали краткосрочные контракты с "Тоттенхэмом"| http://soccernews.ru
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