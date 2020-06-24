Кейн помог "Тоттенхэму" обыграть "Вест Хэм" в АПЛ
"Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм" в матче 31-го тура АПЛ.
Благодаря этой победе "шпоры" прервали безвыигрышную серию из четырех игр
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" - 2:0 (0:0)
Голы: Соучек, 64 (в свои ворота) - 1:0, Кейн, 82 - 2:0.
"Тоттенхэм": Ллорис, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Ламела, 59), Ло Сельсо, Сон Хын Мин (Уинкс, 86), Лукас Моура (Бергвайн, 72), Кейн.
"Вест Хэм": Фабяньски, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Лансини, 71), Пабло Форнальс (Фелипе Андерсон, 71), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.
"Тоттенхэм" расположился на 7 месте в турнирной таблице АПЛ, "Вест Хэм" остался на 17 строчке.
А еще: Вертонген и Ворм подписали краткосрочные контракты с "Тоттенхэмом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18