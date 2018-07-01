Кейн порассуждал о матче против сборной Колумбии

Форвард сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Колумбии.

"Это момент истины. Колумбия - серьёзный соперник, у них есть несколько замечательных футболистов. Нам нужно быть готовыми к этому. Ради побед в таких больших матчах мы всегда и работаем. Сейчас на нас будет оказываться большое давление. Но нам важно психологически просто оставаться спокойными в таких ситуациях. Мы здорово начали, но сейчас стартует абсолютно новый турнир" - сказал Кейн.

Напомним, что матч Колумбия - Англия состоится 3 июля в 21:00 по московскому времени.

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