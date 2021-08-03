Кейн поставил ультиматум "Тоттенхэму"

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Кейн поставил ультиматум "Тоттенхэму"

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не собирается возвращаться в расположение лондонского клуба до тех пор, пока не получит гарантии перехода в "Манчестер Сити", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, Кейн не планирует больше тренироваться с "Тоттенхэмом" или играть за клуб. Руководство "шпор" планирует оштрафовать форварда.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" может заменить Кейна Гризманном. | http://soccernews.ru
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