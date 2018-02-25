Кейн повторил достижение Дрогба

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн повторил достижение бывшего игрока "Челси" Дидье Дрогба по количеству голов, забитых в лондонских дерби.

Так, на счету обоих после сегодняшнего матча "шпор" с "Кристал Пэлас" значится по 23 результативных удара в играх между столичными клубами. Однако ивуарийцу для этого понадобилось 64 поединка, тогда как Кейн достиг этой отметки, сыграв "лишь" в 34-х дерби.

Напомним, в текущем сезоне Кейн принес своей команде больше очков, нежели любой другой игрок из АПЛ. | soccernews.ru