Кейн повторил достижение Дрогба

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Кейн повторил достижение ДрогбаФорвард "Тоттенхэма" Харри Кейн повторил достижение бывшего игрока "Челси" Дидье Дрогба по количеству голов, забитых в лондонских дерби.

Так, на счету обоих после сегодняшнего матча "шпор" с "Кристал Пэлас" значится по 23 результативных удара в играх между столичными клубами. Однако ивуарийцу для этого понадобилось 64 поединка, тогда как Кейн достиг этой отметки, сыграв "лишь" в 34-х дерби.

Напомним, в текущем сезоне Кейн принес своей команде больше очков, нежели любой другой игрок из АПЛ. | soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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