Кейн повторил достижение Фаулера и Коула

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Кейн повторил достижение Фаулера и Коула

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн достиг впечатляющей статистической отметки.

Звёздный англичанин забил по 25 мячей головой, правой и левой ногами в матчах АПЛ.

Как сообщает Opta, лидер "шпор" стал только третьим игроком, которому удалось подобное.

27-летний Кейн повторил достижение Робби Фаулера, выступавшего за "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", а также Энди Коула, игравшего за "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

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