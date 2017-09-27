Кейн повторил достижение Стивена Джеррарда

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн оформил хет-трик в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против АПОЭЛ.

Таким образом, 24-летний нападающий забил в четырёх играх главного еврокубкового турнира подряд.

Как сообщает The Metro, Кейн стал вторым англичанином, которому удалось это сделать. Ранее подобное достижение покорялось бывшему капитану "Ливерпуля" Стивену Джеррарду. | http://soccernews.ru