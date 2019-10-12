Кейн повторил рекорд Лэмпарда в сборной Англии

Капитан сборной Англии Харри Кейн повторил рекорд национальной команды по числу реализованных пенальти, сообщает Gracenote Live.

В активе форварда "Тоттенхэма" 9 голов с 11-метровых, столько же на счету бывшего полузащитника "трёх львов" Фрэнка Лэмпарда.

Стоит отметить, что статистика в данном случае не учитывает пенальти в послематчевых сериях.

Кейн выступает за сборную с 2015 года. Лэмпард защищал цвета англичан с 1999 по 2014 год.

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