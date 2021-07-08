Кейн повторил рекорд Линекера в сборной Англии

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Кейн повторил рекорд Линекера в сборной Англии

Фото твиттер Харри Кейна

Капитан сборной Англии Харри Кейн стал автором победного гола в матче 1/2 финала Евро-2020 против Дании (2:1).

Теперь в активе форварда "Тоттенхэма" 10 забитых мячей в составе "трёх львов" на Чемпионатах Мира и Европы.

По этому показателю Кейн обогнал легендарного Алана Ширера (9) и повторил национальный рекорд.

Нападающий делит первое место по голам за сборную Англии на ЧМ/Евро с Гари Линекером.

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