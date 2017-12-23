Кейн повторил рекорд Ширера

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Кейн повторил рекорд Ширера

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн оформил хет-трик в матче 19-го тура АПЛ против "Бернли".

После этого поединка в активе 24-летнего нападающего стало 36 голов в Премьер-лиге в 2017 году.

Как сообщает Opta, Кейн повторил рекорд Алана Ширера (36 голов в 1995 году) по этому показателю.

При этом у игрока "шпор" есть возможность превзойти достижение легендарного англичанина, так как 26 декабря "Тоттенхэму" предстоит сыграть ещё один матч против "Саутгемптона". | http://soccernews.ru

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