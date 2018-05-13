Кейн приблизился к Салаху в бомбардирской гонке АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (1:1, первый тайм).

Этот гол стал для него 29-м в Премьер-лиге в этом сезоне и он продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира АПЛ. Впрочем его главный конкурент Мохамед Салах из "Ливерпуля" имеет в активе 31 гол.

Всего в этом сезоне 24-летний Кейн забил 40 голов во всех турнирах в 48 матчах.

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