Кейн принял решение по своему будущему

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Кейн принял решение по своему будущему

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн принял решение по своему будущему, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 24-летний футболист останется в лондонском клубе, как минимум, ещё на один сезон. Соответствующее обещение он уже дал руководству "шпор".

При этом Кейн рассчитывает на вознаграждение за лояльность в виде повышения зарплаты.

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