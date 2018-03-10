Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн принял решение по своему будущему, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 24-летний футболист останется в лондонском клубе, как минимум, ещё на один сезон. Соответствующее обещение он уже дал руководству "шпор".

При этом Кейн рассчитывает на вознаграждение за лояльность в виде повышения зарплаты.

Не пропустите: Саутгейт определился с капитаном сборной Англии на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru