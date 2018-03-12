Кейн принял решение по своему будущему

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Кейн принял решение по своему будущемуВедущий бомбардир лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн принял решение по своему будущему, информирует The Sun.

По сведениям издания, ближайшим летом 24-летний нападающий "шпор", которым интересовались многие европейские гранды, не планирует менять клубную прописку.

В нынешнем сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, вчера Кейн получил травму. | soccernews.ru

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