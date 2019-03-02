Кейн принял важное решение о своем будущем

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн может покинуть клуб предстоящим летом.

Как сообщает Todomercadoweb, футболист недоволен отсутствием трофеев и рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

Напомним, что ранее к игроку проявляли интерес "Барселона" и "Реал".

Кейн выступает за "шпор" 2011 года. В этом сезоне на счету 25-летнего англичанина 21 гол и 7 ассистов в 33 играх.

В текущем сезоне "Тоттенхэм" уже вылетел из Кубка Англии и Кубка английской лиги. В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "шпоры" разгромили дортмундскую "Боруссию" (3:0), а в АПЛ клуб занимает третье место и отстает от "Ливерпуля" на 9 очков.

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