Кейн принял важное решение о своем будущем
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн может покинуть клуб предстоящим летом.
Как сообщает Todomercadoweb, футболист недоволен отсутствием трофеев и рассматривает вариант со сменой клубной прописки.
Напомним, что ранее к игроку проявляли интерес "Барселона" и "Реал".
Кейн выступает за "шпор" 2011 года. В этом сезоне на счету 25-летнего англичанина 21 гол и 7 ассистов в 33 играх.
В текущем сезоне "Тоттенхэм" уже вылетел из Кубка Англии и Кубка английской лиги. В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "шпоры" разгромили дортмундскую "Боруссию" (3:0), а в АПЛ клуб занимает третье место и отстает от "Ливерпуля" на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14