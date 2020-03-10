Кейн приступил к тренировкам с мячом

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Кейн приступил к тренировкам с мячом

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, что 1 января звёздный англичанин получил разрыв левого подколенного сухожилия, вследствие чего ему потребовалась операция.

Спустя более чем два месяца форвард приступил к тренировкам с мячом. Соответствующее видео он опубликовал в твиттере.

"Люблю быть на газоне с мячом в ногах", - подписал Кейн ролик в микроблоге.

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