Кейн приступил к тренировкам с мячом

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, что 1 января звёздный англичанин получил разрыв левого подколенного сухожилия, вследствие чего ему потребовалась операция.

Спустя более чем два месяца форвард приступил к тренировкам с мячом. Соответствующее видео он опубликовал в твиттере.

"Люблю быть на газоне с мячом в ногах", - подписал Кейн ролик в микроблоге.

Love being back on the grass with a ball at my feet pic.twitter.com/9b8klAmFmw