Кейн признан лучшим игроком АПЛ в сентябре

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября, сообщает официальный твиттер турнира.

В минувшем месяце 24-летний бомбардир сыграл 4 матча в рамках АПЛ, забив в них 6 голов.

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