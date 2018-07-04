Кейн признан лучшим игроком матча Колумбия - Англия

Сборная Англии обыграла Колумбию (1:1, по пенальти 4:3) в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2016.

Лучшим игроком этого поединка был признан английский нападающий Харри Кейн. Кроме того, форвард реализовал послематчевый пенальти.

Стоит отметить, что этот гол стал для Кейна шестым на ЧМ-2018 и он является лучшим бомбардиром турнира.

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