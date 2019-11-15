Кейн продвинулся в списке бомбардиров сборной Англии
Форвард сборной Англии Харри Кейн забил три гола в матче отбора Евро-2020 с Черногорией (7:0).
Как сообщает Gracenote Live, 26-летний игрок забил свой 31-й гол в футболке "трех львов". Таким образом, Кейн обошел в списке бомбардиров сборной Вивиана Вудворда и Френка Лэмпарда (оба - 29 голов), а также Алана Ширера, Нэта Лофтхауса и Тома Финни (все - по 30).
Теперь Кейн идет на шестой позиции в списке лучших бомбардиров сборной. Топ-5 выглядит следующим образом: Уэйн Руни (53), Бобби Чарльтон (49), Гари Линекер (48), Джимми Гривз (44) и Майкл Оуэн (40).
Напомним, что англичане за тур до конца уже оформили себе выход на Евро-2020.
Читайте также: Кейн обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Франция одержала победу над Молдовой, Албания сыграла вничью с Андоррой
-
Португалия разгромила Литву, Сербия переиграла Люксембург
-
Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово
-
"Манчестер Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей
-
Франция стала еще одним участником Евро-2020
Лента новостей
-
Кейн продвинулся в списке бомбардиров сборной Англии
-
Роналду отметился 55-м хет-триком в карьере
-
1
Отбор Евро-2020: все результаты 14 ноября
-
Еще две сборные добыли путевки на Евро-2020
-
1
Франция одержала победу над Молдовой, Албания сыграла вничью с Андоррой
-
Португалия разгромила Литву, Сербия переиграла Люксембург
-
Англия уничтожила Черногорию, Чехия одолела Косово
-
Кейн обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020
-
3
Роналду забил Литве больше, чем любой другой сборной в своей карьере
-
Видаль прокомментировал слухи о возможном переходе в "Интер"
-
2
"Манчестер Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей
-
"Милан" готовит предложение по Алексею Миранчуку
-
Пеле: "Надеюсь, Роналду сможет побить мой рекорд"
-
Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая
-
Франция стала еще одним участником Евро-2020
-
Товарищеские матчи: Украина вырвала победу над Эстонией, Болгария проиграла Парагваю
-
Турция сыграла вничью с Исландией и обеспечила себе выход на Евро-2020
-
"Арсенал" может отдать Джаку в аренду
-
Джеррард близок к возвращению в АПЛ
-
"Урал" нацелился на вратаря "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7