Кейн продвинулся в списке бомбардиров сборной Англии

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Кейн продвинулся в списке бомбардиров сборной Англии

Форвард сборной Англии Харри Кейн забил три гола в матче отбора Евро-2020 с Черногорией (7:0).

Как сообщает Gracenote Live, 26-летний игрок забил свой 31-й гол в футболке "трех львов". Таким образом, Кейн обошел в списке бомбардиров сборной Вивиана Вудворда и Френка Лэмпарда (оба - 29 голов), а также Алана Ширера, Нэта Лофтхауса и Тома Финни (все - по 30).

Теперь Кейн идет на шестой позиции в списке лучших бомбардиров сборной. Топ-5 выглядит следующим образом: Уэйн Руни (53), Бобби Чарльтон (49), Гари Линекер (48), Джимми Гривз (44) и Майкл Оуэн (40).

Напомним, что англичане за тур до конца уже оформили себе выход на Евро-2020.

Читайте также: Кейн обошел Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020. | http://soccernews.ru
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