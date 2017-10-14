Кейн прокомментировал награду лучшего футболиста месяца АПЛ

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Кейн прокомментировал награду лучшего футболиста месяца АПЛ

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мнением о награде лучшего футболиста АПЛ.

"Выиграть награду лучшему футболисту месяца в АПЛ - это не то, чему бы я придавал очень большое значение, но горжусь этим. Я могу лишь поблагодарить своих товарищей по команде, главного тренера и сотрудников клуба, которые помогли мне достичь этого результата. Я лишь отправляю мячи в сетку в ворот, а все они мне в этом помогают. Что касается того, был ли прошлый месяц лучшим в моей карьере, то, после таких голов и такого их количества, я бы согласился с этим мнением" - приводит слова Кейна Standard.

В сентябре Кейн отметился 6 голами и вошел в тройку лучших бомбардиров АПЛ.

Читайте также: Кейн забил 15 голов в последних 10 матчах за сборную Англии и "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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