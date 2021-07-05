Кейн прокомментировал назначение Нуну на пост главного тренера "Тоттенхэма"

Теги харри кейннуну эшпириту сантутоттенхэм

Кейн прокомментировал назначение Нуну на пост главного тренера "Тоттенхэма"Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал новость о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост тренера "шпор".

"Всегда, когда приходит новый тренер, в клубе присутствует определенный уровень оптимизма. Я не общался с ним, так как я еще не был в клубе.

Сейчас я в сборной Англии, и полностью сосредоточен на ней. Надеюсь, мы пробудем на турнире еще недельку. Он отличный тренер, проделал отличную работу в "Вулверхэмптоне", они показывали качественный футбол. Уверен, мы свяжемся после Евро, когда я вернусь в клуб.

Конечно, как игроку, мне всегда хочется бысть востребованным, ты хочешь чувствовать, что тебя любят. У меня не было возможности пообщаться с Паратичи. Уверен, что после чемпионата Европы мы познакомимся, созвонимся, как только я получу неделю-другую отпуска.

Похвала от топовых людей из футбола – это здорово, это придает уверенность, мотивацию. Приятно слышать", – сказал Кейн.

В прошедшем сезоне Кейн сыграл 35 матчей за "Тоттенхэм" в АПЛ, в которых сумел отличиться 23 забитыми голами и отдал 14 результативных передач.

Также не пропустите: Назначена дата медосмотра Рамоса для "ПСЖ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля"

Официально: Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов