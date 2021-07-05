Кейн прокомментировал назначение Нуну на пост главного тренера "Тоттенхэма"
Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен
Нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал новость о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост тренера "шпор".
"Всегда, когда приходит новый тренер, в клубе присутствует определенный уровень оптимизма. Я не общался с ним, так как я еще не был в клубе.
Сейчас я в сборной Англии, и полностью сосредоточен на ней. Надеюсь, мы пробудем на турнире еще недельку. Он отличный тренер, проделал отличную работу в "Вулверхэмптоне", они показывали качественный футбол. Уверен, мы свяжемся после Евро, когда я вернусь в клуб.
Конечно, как игроку, мне всегда хочется бысть востребованным, ты хочешь чувствовать, что тебя любят. У меня не было возможности пообщаться с Паратичи. Уверен, что после чемпионата Европы мы познакомимся, созвонимся, как только я получу неделю-другую отпуска.
Похвала от топовых людей из футбола – это здорово, это придает уверенность, мотивацию. Приятно слышать", – сказал Кейн.
В прошедшем сезоне Кейн сыграл 35 матчей за "Тоттенхэм" в АПЛ, в которых сумел отличиться 23 забитыми голами и отдал 14 результативных передач.
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