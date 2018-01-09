Кейн прокомментировал переход Коутиньо в "Барселону"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мыслями о трансфере бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону".

"Если игрок хочет уйти, зачем его удерживать? Он не собирается оставаться, он не собирается играть в каждом матче, он не будет играть сердцем. Думаю, он вёл себя достаточно профессионально в течение последних шести месяцев. Я не считаю, что "Ливерпуль" можно назвать бессильным. Они получили предложение и его приняли. Но я думаю, что если игрок хочет уйти - лучше его отпустить" - цитирует Кейна The Telegraph.

Напомним, что трансфер 25-летнего Коутиньо обошёлся "Барселоне" примерно в 160 миллионов евро.

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