Кейн прокомментировал победу над Германией

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Кейн прокомментировал победу над ГерманиейФото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу над сборной Германии в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:0. Кейн забил второй гол.

"Невероятный день, невероятный матч. Слышать такой "Уэмбли" – мы это никогда не забудем.

Любая команда будет считать нас опасным соперником. Конечно, мы хотим пройти до конца. С кем бы мы ни играли – мы будем готовы", – заявил игрок.

В 1/4 финала чемпионата Европы Англия сыграет с победителем пары Швеция - Украина.

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