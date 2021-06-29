Кейн прокомментировал победу над Германией
Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу над сборной Германии в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:0. Кейн забил второй гол.
"Невероятный день, невероятный матч. Слышать такой "Уэмбли" – мы это никогда не забудем.
Любая команда будет считать нас опасным соперником. Конечно, мы хотим пройти до конца. С кем бы мы ни играли – мы будем готовы", – заявил игрок.
В 1/4 финала чемпионата Европы Англия сыграет с победителем пары Швеция - Украина.
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|3
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