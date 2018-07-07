Кейн прокомментировал победу над Швецией

Капитан сборной Англии Харри Кейн подвел итоги матча с Швецией (2:0).

"Мы показали отличный футбол. Было много прессинга, но мы сумели сохранить самообладание. Рад, что мы пробились в полуфинал - это всё, о чём только можно было мечтать. Мы счастливы, что заставили своих фанатов гордиться. Все ждали от нас хорошего футбола и страстной игры, и мы это сделали. Наслаждаемся ситуацией. Теперь мы на шажок ближе к самой важной игре для любого футболиста.

Нас очень вдохновляет победа сборной Англии на турнире 1966 года. С тех пор у Англии не было таких выдающихся результатов на крупных турнирах. Нам предстоит важная игра в полуфинале. Кто бы ни стал нашим соперником - Россия или Хорватия, мы будем уверены в своих силах. Смотрю на партнёров и вижу в их глазах спокойствие и уверенность. С нетерпением жду следующего испытания" - приводят слова Кейна российские СМИ.

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