Кейн прокомментировал поражение "Тоттенхэма" от "Бернли"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, что думает о поражении команды в матче 27-го тура АПЛ против "Бёрнли" (1:2).

"Это был сложный мат, проигрыш нас разочаровал. Мы смогли сравнять счет, однако следующий шаг не удалось сделать.Нужно было надавить и вырвать победу. Но мы не смогли. "Тоттенхэм" должен был выиграть этот матч.

У нас было время отдохнуть, и мы думали, что это поможет нам. Сейчас мы находимся в сложном положении", - сказал Кейн.

"Тоттенхэм", имея в активе 60 баллов, располагается на 3 позиции в турнирной таблицы АПЛ. Следующий матч "шпоры" проведут с "Челси" 27 февраля.

Не пропустите: "Тоттенхэм" прервал серию из 4 побед в АПЛ| http://soccernews.ru