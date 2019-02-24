Кейн прокомментировал поражение "Тоттенхэма" от "Бернли"

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Кейн прокомментировал поражение "Тоттенхэма" от "Бернли"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, что думает о поражении команды в матче 27-го тура АПЛ против "Бёрнли" (1:2).

"Это был сложный мат, проигрыш нас разочаровал. Мы смогли сравнять счет, однако следующий шаг не удалось сделать.Нужно было надавить и вырвать победу. Но мы не смогли. "Тоттенхэм" должен был выиграть этот матч. 

У нас было время отдохнуть, и мы думали, что это поможет нам. Сейчас мы находимся в сложном положении", - сказал Кейн.  

"Тоттенхэм", имея в активе 60 баллов, располагается на 3 позиции в турнирной таблицы АПЛ. Следующий матч "шпоры" проведут с "Челси" 27 февраля.  

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