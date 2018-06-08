Кейн прокомментировал продление контракта с "Тоттенхэмом"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн высказался о заключении нового соглашения с клубом.

"Я очень взволнован, это значимый для меня день. Я провел несколько великолепных сезонов в "Тоттенхэме" и с нетерпением жду следующий. Поскорее хочется сыграть на новой арене и, безусловно, я хочу и дальше прогрессировать вместе с клубом. Посмотрим, что нам удастся в новом сезоне. Рад, что у меня есть еще шанс проявить себя в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Чемпионов" - приводит слова Кейна сайт клуба.

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