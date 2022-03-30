Кейн прокомментировал свист в адрес Магуайра

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Кейн прокомментировал свист в адрес Магуайра

Фото: твиттер Кейна\Автор неизвестен

Форвард сборной Англии Харри Кейн прокомментировал свист фанатов в адрес защитника команды Харри Магуайра во время матча со сборной Кот-д’Ивуара (3:0).

"За последние несколько лет мы многое сделали, чтобы восстановить нашу связь с фанатами, поэтому слышать, как Харри Магуайра освистали на "Уэмбли" перед началом матча, было просто неправильно.

Тот факт, что он показал себя хорошо на поле и подарил всем нам столько замечательных воспоминаний, делает произошедшее ещё более трудным для понимания.

Он не заслуживает такого приема. У него есть полная поддержка в раздевалке, и он должен получить то же самое от каждого болельщика сборной Англии", - написал Кейн после матча.

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