Кейн прокомментировал свою травму



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн расстроен тем, что ему придется пропустить некоторое время из-за травмы.

"Я разочарован тем, что выбыл из строя, но это часть игру. Приложу все усилия, чтобы вернуться как можно скорее", – написал Кейн в твиттере.

Ожидается, что форвард сможет вернуться к тренировкам в апреле.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел 39 матчей и забил 35 голов.

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