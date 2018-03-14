Кейн прокомментировал свою травму

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Кейн прокомментировал свою травму
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн расстроен тем, что ему придется пропустить некоторое время из-за травмы.

"Я разочарован тем, что выбыл из строя, но это часть игру. Приложу все усилия, чтобы вернуться как можно скорее", – написал Кейн в твиттере.

Ожидается, что форвард сможет вернуться к тренировкам в апреле.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел 39 матчей и забил 35 голов.

Не пропустите: "Тоттенхэм" опубликовал официальную информацию по травме Кейна. | http://soccernews.ru

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