Кейн прокомментировал выход сборной Англии на ЧМ-2018

Форвард сборной Англии Харри Кейн высказался после матча квалификации ЧМ-2018 против Словении, в котором он забил победный гол, обеспечивший "трём львам" путёвку в финальную часть мундиаля.

"Мы вышли на чемпионат мира, и это главное. Мы должны были проявить терпение, в последние десять минут соперник уже устал. Выход на чемпионат мира в наше время - не самое простое достижение. Все мы рады. В воскресенье нас ждёт ещё один матч, мы должны усердно работать и продолжать в том же духе" - цитирует Кейна BBC.

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