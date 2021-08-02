Кейн пропустил тренировку "Тоттенхэма". Игрок хочет покинуть команду

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн намерен покинуть свой нынешний клуб в ближайшее время.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, капитан английской сборной проигнорировал сегодняшнее тренировочное занятие "шпор".

По информации источника, это личный выбор футболиста, который считает, что у него есть устное соглашение с президентом клуба Леви о том, что его продадут этим летом.

Главным претендентом на форварда является "Манчестер Сити".

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