Кейн пропустит матч с "Манчестер Юнайтед"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн не поможет своей команде в матче десятого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный твиттер "шпор".

У 24-летнего футболиста небольшое переутомление мышц левой ноги и медицинский штаб лондонского клуба принял решение не рисковать, чтобы не усугубить ситуацию.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" состоится в субботу в 14:30 по московскому времени.

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