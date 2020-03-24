Кейн рассказал о сроках своего возвращения после травмы

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, когда сможет вернуться к полноценным тренировкам. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"У меня все отлично, я усердно работаю, прохожу множество восстановительных процедур и жду, что будет с сезоном.

Моя семья в порядке, думаю, все сейчас думают о коронавирусе. Самое время быть вместе, чтобы оставаться в безопасности. Надеюсь, все будет хорошо.

Я недалек от возвращения, надеюсь, вернуться через две или три недели", - сказал Кейн.

Напомним, футболист перенес операцию на задней поверхности бедра в январе и с тех пор на поле не появлялся.

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