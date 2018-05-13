Кейн рассказал о своей цели на последний матч сезона

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Кейн рассказал о своей цели на последний матч сезона

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что он хочет забить не менее 30 голов в этом сезоне в чемпионате Англии.

"Это хороший сезон для меня и команды. Я с нетерпением жду последнего матча. Я хочу забить 30 голов в Премьер-лиге. Конечно же, мне хотелось стать лучшим бомбардиром АПЛ, но также важно продолжать демонстрировать высокий уровень результативности", - приводит слова Кейна Sky Sports.

В 38-м туре "Тоттенхэм" дома сыграет с "Лестером". После 37 туров на счету 24-летнего Кейна 28 голов и он отстает от лучшего бомбардира АПЛ Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" на три мяча.

Не пропустите: Кейн второй год подряд поучаствовал не менее, чем в 30 голах в АПЛ. | http://soccernews.ru

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3 Тоттенхэм 37 74
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5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
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9 Лестер Сити 37 47
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11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
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