Кейн рассказал о взаимоотношениях с Моуринью

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Жозе Моуринью. Об этом сообщает Sky Sports.

Мы с Моуринью находимся в хороших отношениях. Мы оба хотим помочь команде. Он обращается ко мне за советом, так как я лидер команды.

Победы помогают строить хорошие отношения. Надеюсь, они буду крепкими", - сказал Кейн.

Напомним, Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября. После его назначения клуб провел два победных матча.

В турнирной таблице АПЛ "шпоры" занимают 10 место.

А еще: Нагельсманн установил рекорд Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru