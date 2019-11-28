Кейн рассказал о взаимоотношениях с Моуринью
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Жозе Моуринью. Об этом сообщает Sky Sports.
Мы с Моуринью находимся в хороших отношениях. Мы оба хотим помочь команде. Он обращается ко мне за советом, так как я лидер команды.
Победы помогают строить хорошие отношения. Надеюсь, они буду крепкими", - сказал Кейн.
Напомним, Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября. После его назначения клуб провел два победных матча.
В турнирной таблице АПЛ "шпоры" занимают 10 место.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
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|20
|Уотфорд
|13
|8