Форвард сборной Англии Харри Кейн реализовал второй пенальти в игре с Панамой. Дубль нападающий "Тоттенхэма" оформил уже в компенсированное к первому тайму время.

Напомним, ранее дубль сделал Джн Стоунз. | soccernews.ru