Кейн решил покинуть "Тоттенхэм"
Фото твиттер Харри Кейна
Терпение нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна лопнуло, пишет The Athletic.
По сведениям издания, 27-летний футболист собирается сменить команду в ближайшее трансферное окно.
Звёздный англичанин хочет бороться за крупные трофеи и регулярно играть в Лиге Чемпионов. В составе "шпор" сейчас сложно этого добиться.
В приобретении форварда "Тоттенхэма" заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Также нельзя исключать его отъезд в другую страну.
В текущем сезоне Кейн забил 29 голов и сделал 16 ассистов в 41 матче. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18