Кейн решил покинуть "Тоттенхэм"

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Кейн решил покинуть "Тоттенхэм"

Фото твиттер Харри Кейна

Терпение нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна лопнуло, пишет The Athletic.

По сведениям издания, 27-летний футболист собирается сменить команду в ближайшее трансферное окно.

Звёздный англичанин хочет бороться за крупные трофеи и регулярно играть в Лиге Чемпионов. В составе "шпор" сейчас сложно этого добиться.

В приобретении форварда "Тоттенхэма" заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Также нельзя исключать его отъезд в другую страну.

В текущем сезоне Кейн забил 29 голов и сделал 16 ассистов в 41 матче. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.

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