Кейн рискует пропустить матч против "Реала"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья форварда Харри Кейна.

"В ближайшее время оценим, будет ли он готов к игре против "Реала". Проведем обследование и позже примем решение" - приводит слова Почеттино Futnsoccer.

Поединок "Тоттенхэм" - "Реал" запланирован на 1 ноября.

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