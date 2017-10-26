Кейн рискует пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"

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Кейн рискует пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"

Участие форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в матче десятого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" находится под вопросом, сообщает beIN Sports.

По некоторым данным, 24-летний футболист пропустил вчерашнюю игру Кубка английской лиги против "Вест Хэма" из-за повреждения бедра, и пока неизвестно, успеет ли он восстановиться к поединку с "красными дьяволами".

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" состоится в субботу, 28 октября, в 14:30 по московскому времени.

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