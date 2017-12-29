Кейн рискует пропустить матч с "Суонси"

Участие форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в матче 22-го тура АПЛ против "Суонси" находится под вопросом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 24-летний футболист простудился и из-за этого пропустил сегодняшнюю тренировку.

Напомним, что матч "Суонси" – "Тоттенхэм" состоится 2 января в 22:45 по московскому времени.

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