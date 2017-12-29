Кейн рискует пропустить матч с "Суонси"

Теги суонси сититоттенхэмхарри кейн

Кейн рискует пропустить матч с "Суонси"

Участие форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в матче 22-го тура АПЛ против "Суонси" находится под вопросом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 24-летний футболист простудился и из-за этого пропустил сегодняшнюю тренировку.

Напомним, что матч "Суонси" – "Тоттенхэм" состоится 2 января в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Болельщики "Реала" хотят, чтобы Кейн присоединился к клубу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов