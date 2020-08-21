Кейн рискует пропустить старт сезона АПЛ из-за отпуска на Багамских островах

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Кейн рискует пропустить старт сезона АПЛ из-за отпуска на Багамских островах

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн находится на двухнедельной самоизоляции.

По информации Daily Mail, футболиста закрыли на карантин после возвращения с Багамских островов, где он проводил отпуск с семьей.

Из-за ограничительных мер звёздный англичанин не сможет вовремя приступить к предсезонной подготовке в составе "шпор".

Поэтому не исключено, что 27-летний Кейн не успеет набрать форму к 1-му туру АПЛ, который начнётся уже 12 сентября.

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