Кейн: "Роналду всегда был для меня примером для подражания"

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Кейн: "Роналду всегда был для меня примером для подражания"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выразил восхищение форвардом "Реала" Криштиану Роналду

"После матча с "Реалом" я поменялся футболками с Роналду. Он всегда был для меня примером для подражания. Не знаю, что он сделает с моей футболкой. Могу сказать, что "Тоттенхэм" может гордиться игрой с "Реалом", - приводит слова Кейна Football Espana.

Напомним, что в этом матче "Тоттенхэм" добился выездной ничьей в Мадриде.

По некоторым данным, "Реал" намерен купить Кейна следующим летом.

Не пропустите: Бэйл не намерен возвращаться в "Тоттенхэм" в обмен на Кейна. | http://soccernews.ru

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