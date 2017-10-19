Кейн: "Роналду всегда был для меня примером для подражания"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выразил восхищение форвардом "Реала" Криштиану Роналду.
"После матча с "Реалом" я поменялся футболками с Роналду. Он всегда был для меня примером для подражания. Не знаю, что он сделает с моей футболкой. Могу сказать, что "Тоттенхэм" может гордиться игрой с "Реалом", - приводит слова Кейна Football Espana.
Напомним, что в этом матче "Тоттенхэм" добился выездной ничьей в Мадриде.
По некоторым данным, "Реал" намерен купить Кейна следующим летом.
Не пропустите: Бэйл не намерен возвращаться в "Тоттенхэм" в обмен на Кейна. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тиаго Силва близок к возвращению в строй
-
Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе
-
Коулмэн может остаться у руля сборной Уэльса
-
Бенатиа не сыграет с "Ювентусом"
-
Орлов несогласен с критикой Путина в адрес "Зенита"
-
Сколари покинет "Гуанчжоу Эвергранд"
-
Клопп поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"
-
Ньоэре признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
Марлосу заплатили за принятие украинского гражданства
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Бюрки
-
ФИФА призвали смягчить правило смены футбольного гражданства
-
"Спартак" летом хотел подписать Дзаппакосту, Бруно Переса и Диего Косту
-
Блаттер посетит ЧМ-2018
-
ПСЖ стал автором уникального достижения
-
"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы
-
Опубликована команда недели в Лиге Европы
-
Драка во время матча "Эвертон" - "Лион"
-
Вальверде просит купить центрального защитника
-
"Милан" нацелился на хавбека "Реала"
-
Сенников: "Жду от сборной лучшего результата на Чемпионате Мира в ее истории"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Саутгемптон
|8
|9
|11
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|12
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3