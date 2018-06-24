Кейн с пенальти удвоил преимущество сборной Англии в игре с Панамой

Форвард сборной Англии Хари Кейн удвоил преимущество своей команды в игре второго тура группового этапа Чемпионата Мира против Панамы. На 22-й минуте поединка нападающий "Тоттенхэма" реализовал пенальти.

Напомним, первый мяч в игре забил Стоунз.