Кейн - самый результативный игрок АПЛ в 2017 году

Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн забил 34 гола в 2017 году.

Такой результативностью не может похвастаться ни один игрок, представляющий Премьер-лигу.

Напомним, что вчера Кейн забил три мяча в ворота АПОЕЛа в матче Лиги Чемпионов.

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